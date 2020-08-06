TIR köprüde devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu'nun üzerinde bulunan köprünün üzerinden geçen TIR, bariyer ve korkulukların üzerine devrildi. Köprüde asılı kalan TIR'ın, alttan geçen TEM Otoyolu'na düşmesi tehlikesine karşı otoyolun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı.

Kaza saat 11.00 sıralarında, Çayırova ilçesinde bulunan Şekerpınar köprüsü üzerinde meydana geldi. Metin Karageyik idaresindeki 22 FM 755 plakalı TIR, köprüden geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer ve köprünün korkuluklarının üzerine devrildi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, TIR köprüde asılı kaldı. TIR'ın, altta bulunan TEM Otoyolu'na düşme tehlikesine karşı TEM Otoyolu İstanbul istikameti kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, geriden gelen araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirdi.

Trafik ve Karayolları ekipleri bölgede önlem alırken, TIR'ın köprünün üzerinden kaldırılması için vinç çağırıldı. Yaklaşık 1 saat sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Vinç, TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı.

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ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) -