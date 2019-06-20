20.06.2019 16:02
Haberler» Güncel» Haber

TIR'la çarpışan aracın sürücüsü öldü, eşi yaralı

TIR

SİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan (71) öldü, eşi Yeter Erdoğan (70) yaralandı.

SİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan (71) öldü, eşi  Yeter Erdoğan (70) yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Yağdonduran mevkisinde meydana geldi. Kangal'dan Ulaş ilçesine doğru giden A.K (47) yönetimindeki 35 CLF 60 plakalı TIR, karşı yönden gelen Hüsnü Erdoğan yönetimindeki 06 GVJ 83 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Yeter Erdoğan ise yaralandı. Yeter Erdoğan, kaza yerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hüsnü Erdoğan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu. Kazanın ardından TIR şoförü A.K. gözaltına alındı.


- Sivas
Kaynak: DHA
Sivas, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:58 Katar Gazze'deki 60 bin aileye nakdi yardım dağıtmaya başladı
16:58 Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu
16:57 BAKAN KURUM KARADENİZ İÇİN EYLEM PLANI AY SONU TAMAMLANACAK-AKTUEL
16:57 Bakan Çavuşoğlu, THY İsfahan ofisinin açılışını yaptı
16:57 Vali Gül, Şahinbey Belediyesi Sosyal Marketi ziyaret etti
16:56 YÖK: "Kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524,...
16:56 Büyükşehir'in yönetim organizasyonu yeniden yapılandı