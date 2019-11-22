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TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonet devrildi.

22.11.2019 02:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 02:11TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA'nın ilçesinde, TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonet devrildi. Kamyonet sürücüsünün yaralandığı kazada, yola savrulan kovanları ise çevrede yaşayan arıcılar tarafından özel kıyafetlerle toplandı.

Kaza, gece geç saatlerinde Siverek- karayolun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Van'dan aldığı arı dolu kovanları Gaziantep'e götüren Mehmet Erdem'in kullandığı 27 BTY 45 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Recep Güvercin yönetimindeki 49 DD 255 plakalı TIR'la çarpıştı. Çerpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü Erdem yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yola savrulan arı kovanlarını toplamak için ise ilçede yaşayan arıcılar seferber oldu. Özel kıyafetlerini giyerek kaza bölgesine gelen onlarca arıcı kovanları toplayarak emniyetli bir yere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA

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