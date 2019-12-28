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Tır'la mobilya mağazasına daldı

TIR'la mobilya mağazasına daldıBURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, mobilya mağazası dükkanına daldı.

28.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:31
TIR'la mobilya mağazasına daldı
BURSA'nın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, mobilya mağazası dükkanına daldı. Kazada, TIR'a sıkışan sürücü Uğur Akgül itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Bursa-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir'den Bursa yönüne seyir halinde olan Uğur Akgül yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu yoldan çıkarak mobilya mağazasına girdi. Çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza TIR'da sıkışan sürücü Akgül itfaiye ekiplerince çıkarılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Tır'la mobilya mağazasına daldı

Mustafakemalpaşa, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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