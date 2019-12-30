Haberler » Güncel » TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı (2) - Haber

TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı (2)

KARAYOLUNA GİRİŞLER KAPATILDIBursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 3 TIR'ın kaymasıyla Bursa- Ankara yolu 2 saat trafiğe kapandı.

30.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:10 TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı (2)

KARAYOLUNA GİRİŞLER KAPATILDI

'nın ilçesi Mezit Boğazı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 3 TIR'ın kaymasıyla Bursa- yolu 2 saat trafiğe kapandı. TIR'lardan birinin kaldırılmasıyla yol tek şerit olarak trafiğe açıldı. Diğer iki TIR'ı yoldan kaldırma çalışmaları 3 saati aşkın süredir devam ederken, karayolunda 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bu nedenle trafik ekipleri, İnegöl ilçesi girişinde bulunan Mobilya Sanayi Kavşağı'ndan TIR'ları ve araçları geri çevirmeye başladı. İki TIR'ı yoldan kaldırma işlemi ve Bursa-Ankara karayolunda oluşan yoğun trafik nedeniyle sürücüler bilgilendirilerek karayoluna girişlerine izin verilmedi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

 



İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06   İspanya'da kilisede patlama en az 14 yaralı - Haber
18:04   İstanbul'da yılbaşı tedbirleri - Haber
18:00   Helal Akreditasyon Kurumu tarafından TSE'ye Helal Akreditasyon Sertifikası - Haber
18:00   Kütahya İl Özel İdaresi'nin karla mücadele çalışmaları - Haber
17:57   Yeni Delhi'de Türkiye-Hindistan ilişkilerinin tarihi ve geleceği konuşuldu - Haber
17:43   Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Haber
17:42   10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Haber
17:33   Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
30.12.2019 18:08:19