TIR, önce otomobile sonra sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, TIR, önce park halindeki otomobile sonra yol kenarındaki sürücüsü Mustafa Uçan'a (42) çarptı. Kazada Uçan öldü, otomobildeki kız kardeşi Yasemin Yalman ise yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Adana- Gaziantep (TAG) yolunda meydana geldi. Hatay'ın Erzin ilçesinden Adana'ya tedavi için hastaneye gitmek üzere yola çıkan Mustafa Uçan yönetimindeki 60 VB 708 plakalı otomobil hareket halindeyken benzini bitti. Otomobili yolun sağına çeken Uçan, araçtan indi. Bu sırada Seyfettin D.'nin kullandığı 33 CLT 76 plakalı TIR, önce otomobile sonra Uçan'a çarptı. Kazada, Uçan ile otomobildeki kız kardeşi Yasemin Yalman yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Uçan ardından Ceyhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uçan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kız kardeşi Yalman ise aynı hastanede tedaviye alındı.

1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Uçan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp'a kaldırıldı. Ağabeyinin öldüğünü öğrenen kız kardeşi Yasemin Yalman ise Acil Servis önünde sinir krizi geçirdi.

TIR sürücüsü Seyfettin D. polis ekiplerince gözaltına alındı.