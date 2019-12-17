Haberler » Güncel » Tır önünde aracı ile sürüklenen adamı ünlü şarkıcı kurtardı - Haber

Tır önünde aracı ile sürüklenen adamı ünlü şarkıcı kurtardı

TIR önünde aracı ile sürüklenen adamı ünlü şarkıcı kurtardıVIDEO YOKİngiltere, (DHA)- İngiltere'de bir TIR sürücüsü, çarptığını fark etmediği bir otomobili sürüklemeye başladı.

17.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:49
TIR önünde aracı ile sürüklenen adamı ünlü şarkıcı kurtardı
VIDEO YOK
, (DHA)- İngiltere'de bir TIR sürücüsü, çarptığını fark etmediği bir otomobili sürüklemeye başladı. Otomobildeki adamın kornaya basmasına rağmen durumu fark edemeyen TIR sürücüsünü, o sırada aynı yolda şoförü ile seyreden ünlü şarkıcı Ellie Goulding ikaz ederek durmasını sağladı. Yaşanan o anlar amatör kameralarca kaydedildi.
Olay İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen olayda bir TIR'ın, içinde bir kişinin bulunduğu otomobili yolda sürüklediği görülüyor. Görüntülerde TIR'ın hemen sağında ilerleyen cipteki sürücü ve yolcunun, TIR sürücüsünü korna ve el işaretleri ile ikaz ederek durdurmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde TIR sürücüsünün durduğu, araçtan kafasını öne doğru uzattığında aracı fark edip büyük bir şaşkınlık yaşadığı görülüyor. Amatör görüntülerde, TIR'ın durmasını sağlayan cipteki kişinin ise ünlü şarkıcı Ellie Goulding olduğu görülüyor.
Otomobil sürücüsünün hayatını kurtaran Ellie Goulding'ın şoförünün, otomobilin kapısını açarak sürücünün sağlık durumunu sorduğu görülüyor. Görüntülerde Ellie Goulding'ın da sürücüyü sakinleştirmeye çalıştığı; TIR sürücüsünün ise 'Aracı görmedim' dediği görülüyor.
Tır önünde aracı ile sürüklenen adamı ünlü şarkıcı kurtardı

İngiltere, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40 Sırbistan'da Türk Dünyası Ezgileri konserine yoğun ilgi - Haber
13:40 Pervez Müşerref'i idam cezasına götüren süreç - Haber
13:39 ABD Senatosu'nun kararı Eskişehir'de protesto edildi - Haber
13:38 Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2) - Haber
13:34 Karabük'te 2018 yılında 460 kadın korunma talebinde bulundu - Haber
12:14 TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
17.12.2019 13:40:06