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Tır otomobil ile çarpıştı: 1 ölü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

13.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:38Tır otomobil ile çarpıştı: 1 ölü
'un ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kırmızı ışıkta bekleyen ve kazayı gören ambulanstaki sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde kalp masajı yaptı. Talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Hitit Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kavşaktan dönmeye çalışan Celal Demirhan (54) yönetimindeki 19 ED 790 plakalı otomobile, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan 06 GA 4473 plakalı kamyon çarptı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen ve kazayı gören ambulanstaki sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak olay yerinde kalp masajı yaptı. Talihsiz sürücü kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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