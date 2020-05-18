Tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza yrinden görüntü Kazaya karışan otomobilden görüntü Olay yerindeki polis ekiplerinden ve ambulanstan görüntü Adana'da tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı ADANA (AA ) - Adana'da tırın otomobile arkadan çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

18.05.2020 05:55 | Son Güncelleme: 18.05.2020 05:56
Kaza yrinden görüntü
Kazaya karışan otomobilden görüntü
Olay yerindeki polis ekiplerinden ve ambulanstan görüntü Adana'da tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
ADANA (AA ) - Adana'da tırın otomobile arkadan çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ali Y. idaresindeki 46 D 7446 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yakapınar Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Ahmet Turus'un kullandığı 06 AET 60 plakalı otomobile çarptı.
Otomobil sürücüsünün eşi Gamra Turus, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan sürücü Turus, çocukları Reyhan, Ceylan ve Gamze Turus ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan tır şoförü Ali Y, İncirlik Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Kazaya karışan otomobilin fren lambalarının yanmadığı, tır sürücüsünün bu nedenle aracı fark etmediği ileri sürüldü.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

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