Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Van- Başkale
karayolu üzerinde şarampole yuvarlanan tırda sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza Van-Başkale karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Başkale ilçesinden Van istikametine gelen plakası öğrenilemeyen tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, şoförü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansla hastaneye sevk etti. - VAN