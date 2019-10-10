Haberler » 3. Sayfa » Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Van-Başkale karayolu üzerinde şarampole yuvarlanan tırda sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10.10.2019 09:52Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Van- Başkale karayolu üzerinde şarampole yuvarlanan tırda sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Van-Başkale karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Başkale ilçesinden Van istikametine gelen plakası öğrenilemeyen tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye

Grup Amirliği ekipleri, şoförü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansla hastaneye sevk etti. - VAN

İtfaiye, Başkale, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:10 Torbacı operasyonu
10:08 Rekor kıran GTA oyunu Adana'da gerçek oldu
10:04 Deterjan imalathanesi görünümlü depoya sahte içki operasyonu
10:03 Kaçak içki imalathanesine baskın
10:05 Hırsız camide namaz kılan kadının çantasını böyle çaldı
09:56 Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde yakalandı
09:56 Güvenlik korucuları ve şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatına tam destek
10.10.2019 10:18:58