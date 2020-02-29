TIR şöforü 'koronavirüs' şüphesi ile gözlem altına alındı

AKSARAY'da, öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırılan TIR şoförü Adem Onay (27), 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı.

İran seferinden döndüğü öğrenilen Adem Onay, akşam saatlerinde rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Onay, ekiplere öksürük ve yüksek ateş şikayeti olduğunu söyledi. Sağlık görevlilerince izole edilmiş araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onay, burada tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı. Onay'dan gerekli tahliller için numunelerin alındığı ve sonuçlarının beklendiği bildirildi.