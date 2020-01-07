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TIR şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdü

ANKARA'da TIR şoförü Ali K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı sevgilisi Füsun Akırmak'ı, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

07.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:01 TIR şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdü

ANKARA'da TIR şoförü Ali K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı sevgilisi Füsun Akırmak'ı, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün sabaha karşı Ali K.'nın ilçesi Plevne Mahallesi Fırat Caddesi üzerindeki evinde meydana geldi. Ali K., 5 yıldır birlikte olduğu sevgili Füsun Akırmak ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Ali K., alkolün de etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla Füsun Akırmak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 15 kez bıçakladı. Ali K, daha sonra polise verdi. Gelen polis ekibi Ali K.'yi gözaltına alırken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Füsun Akırmak'ın öldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Akırmak'ın cesedi, Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Daha sonra da Sincan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Plevne Mahallesi, Sincan, Güncel

Kaynak: DHA

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