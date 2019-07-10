10.07.2019 00:15
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TIR şoförü, tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine direksiyonu böyle kırdı

TIR şoförü, tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine direksiyonu böyle kırdıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde tır şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracını sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti.

TIR şoförü, tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine direksiyonu böyle kırdı
İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde tır şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracını sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti. O onlar seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, bugün akşam saatlerinde Menemen yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile tır şoförü yol verme yüzünden tartıştı. Bunun üzerine otomobilinden inen şoför, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan tır şoförüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle tır şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı. Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, tır ise durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olay ise seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. TIR şoförü, tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine direksiyonu böyle kırdı
Kaynak: İHA
Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

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