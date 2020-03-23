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TIR sürücüleri, Sakarya'da yurda yerleştirildi

TIR sürücüleri, Sakarya'da yurda yerleştirildiSAKARYA'nın Karasu ilçesindeki limana gemi ile getirilen 88 Türk TIR sürücüsü koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulmak üzere yurda yerleştirildi.

23.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:59
TIR sürücüleri, Sakarya 'da yurda yerleştirildi
SAKARYA'nın Karasu ilçesindeki limana gemi ile getirilen 88 Türk TIR sürücüsü koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulmak üzere yurda yerleştirildi. Yurt dışında bulunan Türk TIR sürücüleri Odessa Limanı'ndan Ro-Ro gemisiyle alınarak Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana getirildi. Limana yanaşan gemiden inen TIR sürücüleri sağlık kontrolünden geçirildi. TIR sürücüleri daha sonra otobüslerle Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda girişleri sırasında ateşleri ölçülen ve bilgileri alınan 88 sürücü, kontrollerin ardından ayrı ayrı odalara yerleştirildi. 14 gün boyunca karantina altına alınan sürücülerin sağlık durumlarının devamlı kontrol edileceği ve bir sorun olmaması durumunda 14 gün sonra evlerine gönderileceği öğrenildi.
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TIR sürücüleri, Sakarya’da yurda yerleştirildi

Kaynak: DHA

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TIR sürücüleri, Sakarya'da yurda yerleştirildi
Etiketler : Sakarya, Karasu, Güncel

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