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TIR sürücüsü 'Buğday taşıyorum' dedi, 27,5 ton kaçak kömür ele geçti

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, buğday taşıdığını söyleyen M.G.'nin kullandığı TIR'da 27,5 ton kaçak kömür ele geçirildi.

12.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:13
TIR sürücüsü 'Buğday taşıyorum' dedi, 27,5 ton kaçak kömür ele geçti

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, buğday taşıdığını söyleyen M.G.'nin kullandığı TIR'da 27,5 ton kaçak kömür ele geçirildi. M.G., ifadesi için karakola götürüldü.

Tekirdağ'dan yüklediği linyit kömürü ile yola çıkan M.G., Zonguldak 'ın Kozlu ilçe girişinde, polis ekiplerince durduruldu. Buğday taşıdığını söyleyen M.G. yönetimindeki 67 DN 471 plakalı TIR'da yapılan kontrolde, 27,5 ton kaçak kömür bulundu. Bunun üzerine kömürü Tekirdağ'dan ucuz fiyata aldığını söyleyen M.G., evrakının da olmadığını belirtti. Olası uyuşturucu ihmaline karşı narkotik köpeği 'Dark' ile TIR'da arama yapıldı. Arama sonrası polis ekipleri, tutanak tutarak, kaçak kömüre el koydu. 27,5 ton kömürün İl Özel İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. M.G. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel
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