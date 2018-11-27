Tır Sürücüsüne İnsan Kaçakçılığından Tutuklama

27 Kasım 2018 Salı 14:35



27 Kasım 2018 Salı 14:35

Edirne'de tır sürücüsü, "insan kaçaklığı" suçundan tutuklandı.Alınan bilgiye göre, ihracat yükünü Avrupa ülkelerine götürmek üzere yurt dışına çıkış yapan tır sürücüsü K.N, aracın gizli bölmesinde sakladığı M.Y'yi Bulgaristan'a bıraktıktan sonra yoluna devam etti.Burada Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalanan M.Y ise tır şoförü ile kendisini yurt dışına çıkarmak için 6 bin avroya anlaştığını itiraf etti. Şüpheli M.Y, Bulgaristan'daki işlemlerinin ardından Türk yetkililere teslim edildi.Tır şoförü K.N ise Avrupa ülkelerine götürdüğü yükü bıraktıktan sonra döndüğü Kapıkule Sınır Kapsı'nda gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen K.N, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.