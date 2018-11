Tır Sürücüsünün Hayatla İmtihanı Yürekleri Burktu

13 Kasım 2018 Salı 09:56



TIR sürücüsünün hayatla imtihanı yürekleri burktuSokaklarda yaşayan İbrahim Polat, kağıt mendil ve su satarak hayata tutunmaya çalışıyorİSTANBUL - 29 yıl tır şoförlüğü yapan İbrahim Polat, 2010 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası 2 bacağını ve elindeki her şeyini kaybetti. Taksim meydanında yaşam mücadelesi vererek kağıt mendil ve su satıp geçimini sağlayan Polat'ın yaşadıkları yürekleri dağladı. Beyoğlu Taksim Meydanında iki bacağı olmayan ve kağıt mendil satarak geçimini sağlayan İbrahim Polat'ın hikayesi yüreklerini burktu. 29 yıl boyunca tır şoförlüğü yapan İbrahim Polat'ın 2010 yılında geçirdiği trafik kazası hayatının kararmasına neden oldu. Yaşadığı feci kazada 2 ayağıyla birlikte, her şeyini kaybeden İbrahim Polat, 11 yaşında üvey annesi tarafından evden atıldığı dönemlere geri döndü. Kazadan sonra bütün yakınlarının sırt çevirdiği Polat, şimdilerde kağıt mendil ve su satarak geçimini sağlamaya çalışıyor."Ayaklarımı kaybettikten sonra iş yapamıyorum"Yaşadıklarını anlatan İbrahim Polat, bir süre sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Polat yaşadıklarını şu sözlerle anlattı, "Ben annemin en son çocuğuyum. Benim babam iki evlilik yaptı, eve analık geldi. Analık tarafından ben 9-11 yaşlarında sokağa atıldım. İstanbul 'a geldim. Yenikapı tren garında, parklarda, banklarda yattım. Bitlendim, pirelendim. 17 yaşında iş hayatına atıldım. İş hayatından 2010'dan beri kopuğum. Ayaklarımı kaybettikten sonra artık iş yapamıyorum."İbrahim Polat'ı imam nikahlı eşi bir an olsun bırakmadı2010 yılında yaşadığı kazanın ardından bütün yakınları İbrahim Polat'a sırt çevirirken, bir tek yanında imam nikahlı eşi Sinem Dikmen kaldı. İbrahim Polat'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Sinem Dikmen, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.