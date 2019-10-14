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Tır sürünün arasına daldı: 18 hayvan telef oldu

- Tır sürünün arasına daldı: 18 hayvan telef olduKAYSERİ - Kayseri'de tır, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı.

14.10.2019 19:39
- Tır sürünün arasına daldı: 18 hayvan telef oldu
KAYSERİ - Kayseri'de tır, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada 18 hayvan telef olurken, 31 hayvan da yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Develi ilçesine bağlı Çayırözü mahallesinde meydana geldi. H.Ö idaresindeki 50 AAR 512 plakalı tır yolun karşısına geçen hayvanların arasına daldı. Meydana gelen kazada 18 hayvan telef olurken, 31 hayvan da yaralandı.
Kaza sonrası telef olan hayvanlar yoldan kaldırılırken, hayvanların sahibi Bekir Erol'un üzüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
Tır sürünün arasına daldı: 18 hayvan telef oldu

Kayseri, Yerel

Kaynak: İHA

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