Tır Üst Geçide Takıldı, Dorse Yola Devrildi

İstanbul
'da Bakırköy
sahil yolunda bir tır, 4 metre yüksekliğindeki üst geçide takıldı. Kaza nedeniyle dorse devrilirken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Bakırköy sahil yolu Yeşilköy
istikametinde giden bir tır 4 metrelik yüksekliği hesap edemeyip dorsesini üst geçide taktı. Tırın dorsesi yan devrilirken tır ise 20 metre sonra durabildi. Bölgede yoğun trafik oluşurken trafik akışı tek şerit olarak polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı.
(İHA)
İstanbul,Bakırköy
06 Aralık 2018 Perşembe 13:11