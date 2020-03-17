Tır üzerindeki kamyon alt geçide sıkıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı
Elazığ'da tırın üzerinde götürülen kamyon alt geçide çarpıp sıkıştı.
17.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:30
Elazığ 'da tırın üzerinde götürülen kamyon alt geçide çarpıp sıkıştı. Araç , vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.
Olay, Cahit Dalokay Bulvarı İstasyon Kavşağı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LP 465 plakalı tırın taşıdığı 06 BBH 892 plakalı kamyon yüksekliği 4.80 metre olan alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Ekipler, yolda güvenlik önlemi alırken alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. Sıkışan araç, olay yerine getirilen vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Olay, Cahit Dalokay Bulvarı İstasyon Kavşağı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LP 465 plakalı tırın taşıdığı 06 BBH 892 plakalı kamyon yüksekliği 4.80 metre olan alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Ekipler, yolda güvenlik önlemi alırken alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. Sıkışan araç, olay yerine getirilen vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
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