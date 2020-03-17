Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tır üzerindeki kamyon alt geçide sıkıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı - Haberler

Tır üzerindeki kamyon alt geçide sıkıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı

Elazığ'da tırın üzerinde götürülen kamyon alt geçide çarpıp sıkıştı.

17.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:30
Tır üzerindeki kamyon alt geçide sıkıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı
Elazığ 'da tırın üzerinde götürülen kamyon alt geçide çarpıp sıkıştı. Araç , vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay, Cahit Dalokay Bulvarı İstasyon Kavşağı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LP 465 plakalı tırın taşıdığı 06 BBH 892 plakalı kamyon yüksekliği 4.80 metre olan alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Ekipler, yolda güvenlik önlemi alırken alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. Sıkışan araç, olay yerine getirilen vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Elazığ, Araç, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Haberler
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Haberler
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Haberler
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Haberler
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı