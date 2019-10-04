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Tır üzerindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

Konya'nın Kulu ilçesinde bir tırın dorsesine yüklenmiş otomobilde yapılan aramada bir miktar eroin, esrar, kubar esrar, toz esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

04.10.2019 17:33Tır üzerindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
Konya'nın Kulu ilçesinde bir tırın dorsesine yüklenmiş otomobilde yapılan aramada bir miktar eroin, esrar, kubar esrar, toz esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Konya istikametine giden tırın dorsesine yüklenmiş bir otomobilde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine Kulu Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kulu Makası Kavşağı'nda Bölge Trafik İstasyonu ekipleri ve jandarma tarafından durdurulan tırdaki otomobilde narkotik köpeğinin de katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilde bir miktar esrar, eroin, kubar esrar, toz esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun üzerine tır sürücüsü M.T. ile otomobilin sahibi F.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden otomobilin sahibi F.A. tutuklanırken tır sürücüsü M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tırdan indirilen otomobil ise çekici yardımıyla oto parka çekildi. - KONYA

Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: İHA

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