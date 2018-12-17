Tır ve Çekicilerin Elektronik Kartlarını Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

Şırnak
'ta, park halindeki tır ve çekicilerin elektronik devre kartlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cizre
ve Silopi
ilçelerinde park halindeki bazı tır ve çekicilerden 260 bin lira değerinde "beyin" diye tabir edilen elektronik devre kartlarının çalındığı ihbarı üzerine Cizre Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda şüpheli Ahmet T. (29) ve Sedat A. (23) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Silopi,Cizre,Şırnak
Kaynak: AA