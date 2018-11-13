Tır ve Duvar Arasında Sıkışan İşçi Öldü

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde tır ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Maşallah K. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki (ÇOSB) bir depoya yük indirmek için yanaşan tıra yön vermek istedi.
Yön verirken depo ile tır arasına geçen Maşallah K. tır ile duvar arsında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi, gelen ekipler Maşallah K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Maşallah K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelmesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.