Tır ve Duvar Arasında Sıkışan İşçinin Ölümü

13 Kasım 2018 Salı 16:53



13 Kasım 2018 Salı 16:53

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işçinin tır ile duvar arasında sıkışarak ölmesiyle ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ÇOSB) bir depoya yük indirmek için yanaşan tıra yön vermek isterken duvar ile tır arasında sıkışan Maşallah Kırmızıyıldız'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan sürücü Mecit T'nin işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen tır sürücüsü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.