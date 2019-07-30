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Tır zırhlı polis aracına çarptı: 1 polis yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana kazada 1 polis memuru yaralandı.

30.07.2019 12:21 Tır zırhlı polis aracına çarptı: 1 polis yaralı
Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana kazada 1 polis memuru yaralandı.

Kaza, Erzurum-Horasan karayolu Azap köyü yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Horasan'dan Erzurum istikametine seyir halinde olan İran plakalı tır, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı zırhlı polis aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında polis memuru Alican Katar yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Horasan Erzurum karayolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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