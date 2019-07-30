Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı

Erzurum
'un Horasan
ilçesinde tırın park halindeki zırhlı polis aracına çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.
İranlı Allahvirdi Ebrahimzadeh yönetimindeki 24 A 54310 plakalı tır, Horasan ilçesinden Köprüköy istikametine seyir halindeyken, aynı güzergahta arıza nedeniyle güvenlik şeridinde park halinde bekleyen Ağrı Diyadin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli A.K'nin içinde bulunduğu 04 A 0049 plakalı zırhlı polis aracına çarptı.
Kazada tır sürücüsü Ebrahimzadeh ile polis memuru A.K. yaralandı.
Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.