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Tıra çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde tıra çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

25.02.2020 23:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:44Tıra çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
'nın ilçesinde tıra çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir- D300 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Y.A. (16) idaresindeki plakasız motosiklet, tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan genç ağır yaralanırken, tır sürücüsü de kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.A., Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan Y.A. hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği İzmir-Ankara D-300 karayolunda kazaya karışan motosiklet ile birlikte başka motosikletlerin yarış yaptığı, kazaya karışan tır sürücüsünün de emniyet güçlerince tespit edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Ankara, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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