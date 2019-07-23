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Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

23.07.2019 14:17 Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Kırıkkale'den Kırşehir'e giden Ş.M. (51) kontrolündeki 06 FL 7698 plakalı otomobil, Akpınar ilçesi Hamit köyü yol kavşağında aynı şeritte ilerleyen M.A.K. (36) idaresindeki 38 TD 659 plakalı TIR'a çarptı. Kaza yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Ş.M., Akpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücü yaşamını yitirdi.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Akpınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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