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Tıra çarpan otomobilde can pazarı

Uşak'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

03.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:16Tıra çarpan otomobilde can pazarı
'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar otomobilde sıkışırken, ekipler kurtarmak için seferber oldu.

Kaza, Uşak- kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan Banaz istikametine giden Onur Özcan idaresindeki 64 EB 069 plakalı otomobil, önünde seyreden İbrahim Erbay idaresindeki 45 ACM 212 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uşak itfaiyesi araçta sıkışan diğer yolcuyu kurtarırken yaralılar ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - UŞAK

Ankara, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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SAĞLIKÇILAR:Opeldeki tüm yaralılar sağlık çalışanı. Durumları çok iyi çok şükür.
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