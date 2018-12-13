Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Çanakkale
'de karşı yönden gelen tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ezine- Bayramiç
kara yolunda, Bayramiç istikametine giden Yıldıray Şen yönetimindeki 17 RP 823 plakalı otomobil, Ezine istikametine seyreden Hami Karakış yönetimindeki tırın dorsesine çarparak savruldu.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Şen, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla Ezine Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, jandarma ekiplerinin kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı.
Bayramiç,Ezine,Çanakkale
13 Aralık 2018 Perşembe 22:08