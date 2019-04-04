Tiran'da Türk Filmleri Haftası

Arnavut sinema severler tarafından ilgi ile takip edilen Türk Filmleri Haftası kapsamında Türk Sinemasının birçok önemli filmi izleyici ile buluştu.

Türk sinema sektörünün tanınması ve gelişmesi amacıyla Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 20 faklı dünya şehrinde düzenlenecek olan Türk Filmleri Haftasının ilk durağı Arnavutluk oldu. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Kinema Millenium sinema salonunda, 26 – 30 Mart 2019 tarihleri arasında, biri çocuk filmi olmak üzere 5 günde 6 film ücretsiz olarak gösterime sunuldu.

Türk Filmleri Haftası kapsamında, Türk Sinema ve Tiyatrosunun usta isimlerinden Perihan Savaş ve Gürkan Uygun söyleşisi gerçekleştirildi. Türk Filmleri Haftası Arnavut sinemaseverler tarafından büyük beğeni toplarken yediden yetmişe halkın tüm kesimine hitap eden program yoğun ilgiyle takip edildi.

Türk Filmleri Haftası'nın 26 Mart'taki açılışı; Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, siyasetçiler, STK üyeleri, akademisyenler, medya mensupları, öğrenciler ve tüm Arnavut sinemaseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Perihan Savaş: "Teknoloji çok gelişti, sinemada eski özveriyi göremiyorum…"

Sevdalıların Ölümü, Ankara Yazı Veda Mektubu, Güvercin Hırsızları, Bir Gün Bir Çocuk, Sarı Sıcak ve Ekşi Elmalar gibi ülkemiz sinemasının değerli eserlerinin Arnavut sinema severlerle buluştuğu Türk Filmleri Haftası'nın 29 Mart'taki konuğu Perihan Savaş oldu.

Söyleşide Perihan Savaş konuşmasına "Bu etkinliği düzenleyen ve bizi konuk eden Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür ederim." diyerek başladı. Tiyatro ve sinema hayatından bahseden Savaş, tiyatroya ilk başladığı andan bugüne serüvenini anlattı. İlk oyunculuk deneyimini beş yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girerek kazandığını ve sinemaya ilk adımını 1971 yılında attığını söyleyen Yavaş, Bedrana filminin kariyer hayatında büyük bir yeri olduğunu ifade etti. 90'lı yıllarda ise sinema ve tiyatronun yanında dizilerde de rol almaya başladığını, 110'dan fazla sinema filminde ve 20'den fazla dizi de oynadığını belirtti. Halen Çukur dizinde rol alan başarılı oyuncuya dizideki rolü hakkında da çok sayıda soru yöneltildi.

Tiyatro mu? Sinema mı? Eski Türk sineması mı? Yoksa şartları daha da iyi olan yeni Türk sineması mı? Şeklindeki sorulara ise "Eski Türk sinemasıyla şimdiki yeni Türk sinemasını karşılaştıracak olursak önceden teknoloji bu kadar yoktu ama biz işimizi özveri ve yüksek çaba ile yapıyorduk. Artık teknoloji çok gelişti dolayısıyla şimdikilerin işi çok daha kolay ama ben o eski özveriyi göremiyorum." diye cevap verdi.

Gürkan Uygun Arnavutluk'ta 'Memati' olarak tanınıyor

öyleşide Gürkan Uygun konuşmasına bu anlamlı etkinliği düzenleyerek kendilerini Arnavut sevenleriyle buluşturan Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür ederek başladı. Tiyatro ve sinema hayatından bahseden Uygun, "Başarılı bir öğrenci değildim fakat tiyatro ve sinema hayatımda hayat bana tüm jokerlerini sundu. Ünlü yönetmen Osman Sınav ile tanıştım, hayatım değişti." dedi. Arnavutluk'ta Memati olarak tanınan Uygun'a genellikle Kurtlar Vadisi dizisi hakkında sorular yöneltildi.

Başarılı bir oyuncu olmak için ne yapmak gerekiyor? şeklindeki soruya "Disiplinli, ahlaklı olmak gerekiyor. İnsanlarla ve rol arkadaşlarınızla sürekli iletişimde olmak ve gündemin gerisinde kalmamak gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

Albüm çıkarmayı düşünüp düşünmediği hakkındaki sorulara ise "Bizim mesleğimizde zaten rol gereği şarkı söylemek de var." diyerek sesinin beğenilmesi üzerine albüm çıkarma hakkında düşünmeye ve çalışmalara başladığını ekleyen Uygun bir sürpriz yapabileceğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler