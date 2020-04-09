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Tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye 7 bin 100 TL ceza

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde iş yerini açarak, tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye toplam 7 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

09.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:14
Tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye 7 bin 100 TL ceza

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde iş yerini açarak, tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye toplam 7 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede koronavirüs tedbirleri kapsamında 'kuaför ve güzellik salonlarının geçici süre ile kapatılması' kararlaştırıldı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren berber dükkanının açık olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine iş yerine giden polis, iş yeri sahibi L.A.'nın ve kalfasının tıraş yaptığını tespit etti. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, 'kuaför ve güzellik salonlarının geçici süre ile kapatılması' ek genelgesine uyulmadığı gerekçesiyle iş yeri sahibi ve kalfasına 3 bin 150'şer TL, müşteri Ö.A.'ya da 800 TL olmak üzere toplamda 7 bin 100 TL para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Akşehir, Kuaför, Güncel
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