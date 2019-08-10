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TIRAŞLAR BELEDİYEDEN
10.08.2019 10:31
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Kaynak: DHA
Trans bireyin evine giren babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
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