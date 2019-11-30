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Tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 1 tutuklama

Samsun'da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada ele geçen 12 kilo 100 gram esrar ile ilgili 1 şahıs mahkemece tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:04Tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 1 tutuklama
'da plakalı bir tırda yapılan aramada ele geçen 12 kilo 100 gram esrar ile ilgili 1 şahıs mahkemece tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu-Samsun karayolunda yapılan operasyonda Gürcistan'dan İstanbul'a giden Gürcistan plakalı bir tırda yaptıkları aramada 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Murat K., Cemil K. ve İsmail S. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Murat K. mahkemece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken Cemil K. ve İsmail S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Gürcistan, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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