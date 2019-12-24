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Tırda kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

Ankara'da park halindeki tırında kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti.

24.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:53 Tırda kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti
'da park halindeki tırında kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti.

Olay, ilçesi Macun Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şoför N.Y. kullandığı tırı dinlenmek için iş merkezinin otoparkına park etti. Park halindeki tırın içinde istirahat eden N.Y. bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır şoförü N.Y.'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. , olaya ilişkin çalışma başlattı. - ANKARA

Yenimahalle, Kalp Krizi, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
İMAM: daha da gençmiş . . .
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