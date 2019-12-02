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Tırda mobilyalar arasına gizlenmiş 721 kilo 600 gram esrar bulundu (2)

Adana'da bir tırda mobilyalar arasına gizlenmiş 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

02.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:33
'da bir tırda mobilyalar arasına gizlenmiş 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri yaptıkları ortak çalışmada, plakasını belirledikleri bir tırla kentte uyuşturucu madde getirileceğini belirledi.
Ekipler tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda durdurdu.
Narkotik köpek Tunga ile araçta yapılan aramada, mobilyalar arasında üzerine koku çıkmaması için bulaşık deterjanı sürülmüş 67 paket halinde 721 kilo 600 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili Rıdvan Y. (30) ve Yılmaz Ç. (39) gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tırda mobilyalar arasına gizlenmiş 721 kilo 600 gram esrar bulundu (2)

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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