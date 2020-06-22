Tırda taşınan balıkçı teknesi alt geçide takıldı, trafik altüst oldu

Denizli'de tır üstünde taşınan balıkçı teknesi yükseklik hesabı eksik yapılınca alt geçide takıldı.

Tırda taşınan balıkçı teknesi alt geçide takıldı, trafik altüst oldu
22.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:10
Denizli'de tır üstünde taşınan balıkçı teknesi yükseklik hesabı eksik yapılınca alt geçide takıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda trafik bir birine girdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 GHH 64 plakalı tır ile Aydın'a götürüldüğü öğrenilen balıkçı teknesi sürücünün alt geçidin 4 metre 80 santimetre olan yüksekliğini hesaba katmayınca alt geçide takıldı. Sürücünün yüksekliği düşünerek yavaş bir şekilde alt geçide giriş yapması olası facianın önüne geçerken, yine de teknenin takıldığı yere hasar meydana geldi. Olayın ardından tekne alt geçitten geçemeyince tır sürücüsü geri geri manevra yapmak zorunda kaldı. Olaydan dolayı yolda trafik bir süre aksarken, neredeyse durma noktasına geldi.

Bölgeye gelen trafik polisleri yolun güvenliğini sağladıktan sonra sürücüye 'Kapasite üzerinde yük taşınmasından dolayı 1352 TL trafik cezası kesildi.

Sürücü daha sonra yoluna yan yoldan devam ederek bölgeden ayrıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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