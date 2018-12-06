Tırda Taşınan Konteyner Üst Geçide Çarptı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:44



06 Aralık 2018 Perşembe 14:44

Bakırköy'de, seyir halindeki tırın dorsesinde taşınan konteyner üst geçide çarptı.Alınan bilgiye göre, Florya istikametine seyreden Hasan C'nin kullandığı 34 ER 4909 plakalı tırın dorsesinde taşınan konteyner, Rauf Orbay Caddesi'nde üst geçide çarptı.Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinden düşen konteyner yola savruldu. Trafik, bu nedenle Florya istikametinde bir süre aksadı.Konteynerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinçle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.