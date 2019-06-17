17.06.2019 13:37
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Tırdan dökülen yağ kazaya neden oldu: 3 yaralı

Tırdan dökülen yağ kazaya neden oldu: 3 yaralı

Hatay'da arızalanan tırın hidrolik hortumunun patlamasıyla yağlar karayoluna döküldü.

Hatay'da arızalanan tırın hidrolik hortumunun patlamasıyla yağlar karayoluna döküldü. Kayganlaşan zemin nedeniyle bir otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya- İskenderun karayolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Ercan Uslu hakimiyetindeki 31 ABY 815 plakalı tırın hidrolik hortumu patladı. Tırdan dökülen hidrolik yağ nedeniyle o sırada yolda seyreden Hasan Binici yönetimindeki 31 KR 097 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte ilerleyen Abdullah Milish idaresindeki 31 AAN 873 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası takla atan otomobilin sürücüsü Hasan Binici ve araçta bulunan Ahmet Abbasoğlu ile diğer aracın sürücüsü Suriye uyruklu Abdullah Milish yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Karayolu, ekiplerin temizleme çalışmaları ve kaza yapan araçların kaldırmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İHA
İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

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