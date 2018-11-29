Karayolunda Akla Zarar Kaza! TIR'dan Düşen İneğe 2 Otomobil Çarptı

Gaziantep'te TIR'dan düşen ineğe karayolunda art arda 2 otomobil çarptı. Kazalarda ağır yaralanan inek, sahibi tarafından karayolunda kesildi

DORSEDEN KARAYOLUNA DÜŞTÜ

Edinilen Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde seyir halinde bulunan Hasan A. idaresindeki 63 NU 500 plakalı TIR'ın dorsesinden inek karayoluna düştü. Ayaklarından yaralanan ineğe TIR'ın arkasından gelen Bilal T. yönetimindeki 27 Z 0886 plakalı otomobil çarptı.

HAREKET EDEMEYECEK HALE GELDİ

İkinci kazada yolun diğer şeridine savrulan ineğe bu kez ise sağ şeritten gelen 27 Z 1371 plakalı başka bir otomobil çarptı. Hareket edemeyecek hale gelen inek ise kasap olduğu öğrenilen TIR, sürücüsü tarafından karayolunda kesildi.

KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI

Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken otomobillerde ise büyük hasar meydana geldi.

İşte olay yerinden görüntüler;