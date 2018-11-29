29 Kasım 2018, 11:00
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Karayolunda Akla Zarar Kaza! TIR'dan Düşen İneğe 2 Otomobil Çarptı

Gaziantep'te TIR'ın dorsesinden düşen ineğe iki otomobil birden çarptı. Olay sonrası ağır yaralanan inek, kasap olduğu öğrenilen TIR sürücüsü tarafından karayolunda kesildi.

Gaziantep'te TIR'dan düşen ineğe karayolunda art arda 2 otomobil çarptı. Kazalarda ağır yaralanan inek, sahibi tarafından karayolunda kesildi

DORSEDEN KARAYOLUNA DÜŞTÜ

Edinilen Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde seyir halinde bulunan Hasan A. idaresindeki 63 NU 500 plakalı TIR'ın dorsesinden inek karayoluna düştü. Ayaklarından yaralanan ineğe TIR'ın arkasından gelen Bilal T. yönetimindeki 27 Z 0886 plakalı otomobil çarptı.

HAREKET EDEMEYECEK HALE GELDİ

İkinci kazada yolun diğer şeridine savrulan ineğe bu kez ise sağ şeritten gelen 27 Z 1371 plakalı başka bir otomobil çarptı. Hareket edemeyecek hale gelen inek ise kasap olduğu öğrenilen TIR, sürücüsü tarafından karayolunda kesildi.

KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI

Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken otomobillerde ise büyük hasar meydana geldi.

İşte olay yerinden görüntüler;

29 Kasım 2018 Perşembe 11:00



YORUMLAR (18)
BÖHH: hayvan o halde bile işkenceye devam edilmiş ambulans çağrılır hayvan uyutulur et mındar olucak telaşına tutuşmuş. insan aslında içinde canavar olan bir canlı. hayvan bile aç ken saldırır tokken saldırmaz biz tok bile olsak canilik devam ediyor çünkü insanız
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BEDEVİ: Çölde kutup ayısı çıkmış misali
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AHMET CAN: Hayvana yazık ya onuda bir canı var
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AHMET CAN: Hayvana yazık ya onuda bir canı var
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?: sizzler neyin kafasını yaşıyorsunuz hergün et yiyoruz kimsenin aklına gelmiyor da şimdi mi aklınıza geliyor tır şöförü dinimizin geregini yapmış helal olsun
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