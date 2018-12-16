Tire 1922 Spor - Yomraspor: 2-1

STAT: Tayfur Çiçek
HAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Bekir Yücel (xx), Kurtuluş Aslan (xx)
TİRE 1922 SPOR: Fatih (xxx) - Burak (xx), Hüseyin (xxx), Celal (xx), Hasan (xx), Tugay (xx), Nihat (xxx), Cemal (xx) (Dk. 64 Semih xx), Bertuğ (xx) (Dk. 73 Furkan xx), Gökhan (xx) (Dk. 82 Sergen), Berke (xxx)
YOMRASPOR: Furkan (x) - Mehmetcan (xx), Muhammet (x), Adem (xx), Yaşar (x) (Dk. 75 Barış x), Erhan (xx), Sinan (x), Zafer (x) (Dk. 52 Yasin x), Şenol (x), Münür (x), Ali Özgür (xx) (Dk. 87 Hamit)
GOLLER: Dk. 20 Hüseyin, Dk. 68 Nihat (Tire 1922) - Dk. 18 (P) Ali Özgür (Yomraspor)
SARI KARTLAR: Semih, Furkan (Tire)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Batman Petrolspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen Tire 1922 Spor devrenin son maçında evinde Yomraspor'u yenerek tatile mutlu girdi. Maçın 18'inci dakikasında Ali'nin penaltı golüyle yenik duruma düşen Tire, 20'nci dakikada Hüseyin'le eşitliği yakaladı. Maçın 68'inci dakikasında sahneye çıkan Nihat, İzmir ekibine 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla puanını 30'a çıkaran Tire 1922 Spor, lider Nevşehir Belediyespor'u 3 puan gerisinde ilk yarıyı 3'üncü sırada tamamladı.
18'inci dakikada konuk takım Yomraspor penaltıdan öne geçti. Tire 1992 Spor'dan Nihat topa ceza sahası içinde elle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Ali Özgür, fileleri sarstı: 0-1.
20'nci dakikada Tire beraberliği sağladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hüseyin, firikikten kaleci Furkan'ı avladı: 1-1.
39'uncu dakikada Burak'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta Yomraspor kalecisi Furkan topu son anda kornere çeldi.
68'inci dakikada Tire 1922 öne geçti. Rakibinden sıyrılan Burak'ın ortasında Nihat kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
Ali Özgür,Fatih,Tire
16 Aralık 2018 Pazar 16:16