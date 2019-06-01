Tire bayrama hazır

Kaynak: İHA

Tire Kaymakamlığınca vatandaşların Ramazan Bayramı'nı'huzur ve güven içinde geçirmeleri için gerekli tedbirler alındı. Kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven, ilgili kamu kurumlarının dokuz günlük bayram tatili boyunca işbaşında olacağını söyledi.Bayram tatili boyunca kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların istek ve şikayetlerinin zamanında değerlendirilmesi için kamu kurumları hazırlıklarını tamamladı.Bugünden'itibaren başlayarak 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili için emniyet, asayiş, trafik, sağlık, belediye, iletişim, elektrik, karayolları ve diğer hizmetlerle ilgili olarak tüm tedbirler alındı.Buna göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve emirler doğrultusunda sürdürecek. Sağlık alanında Devlet Hastanesi Acil Servisi ve Sağlık Gurup Başkanlığı 112 Servisi bayram yoğunluğunu dikkate alarak genişletilmiş kadro ile hizmet verecek.Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, dokuz gün sürecek Ramazan Bayramı tatili için ilçede tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Ramazan'Bayramının huzur ve güven içerisinde geçmesi, için başta birimlerin üst yöneticileri olmak üzere her kademedeki personelin görevlerini üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmeleri noktasında önlemlerimizi aldık. Görevli personelimiz vatandaşlarımızın huzur, sağlık ve asayişi noktasında 7/24 esasına göre görev yapacak" dedi.Sürücülere uyarıBayram tatili nedeni ile şehir dışına çıkacak Tireli vatandaşları da uyaran Tanrıseven, emniyet kemerinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:"Bayram tatili nedeni ile yollarda yaşanacak olan trafik yoğunluğu nedeni ile trafik kurallarına uyalım, hız sınırlarını ihlal etmeyelim. Yorgun ve uykusuz bir şekilde direksiyon başına geçmeyelim. Şehir dışına çıkacak tüm vatandaşlarımıza kazasız belasız bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum." - İZMİR