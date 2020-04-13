Tire Belediyesi köylerde yardım dağıttı

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın talimatıyla sokağa çıkma yasağının ilk günü Tire merkezdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşan ekipler, ikinci gün erzak ve ekmek dağıtımına köylerde devam etti. 9 farklı ekip tarafından ilçede bulunan 66 köyün tamamına hayırsever Tirelilerin de katkılarıyla hazırlanan yardım kolileri ulaştırıldı.

BAŞKAN DURAN " BİZ HİZMETKÂR OLMAK İÇİN BU GÖREVE TALİP OLDUK"

Çok kısa sürede ilçe merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını ifade eden Başkan Duran " Bizler bu makamlara vatandaşımızın hizmetkarı olmak için talip olduk. Allah'a şükürler olsun göreve geldiğimizden bu yana insan odaklı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimizi yürütüyoruz.

ZORLU SÜREÇ BOYUNCA YARDIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Bu zor zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık daha da ulaşmaya, yanlarında olmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu zor sürecin devam edeceğini öngörmekteyiz. Bu yüzden yapılan yardımların da devam etmesi gerekiyor. Erzak kolilerinin hazırlanmasında ve dağıtımında büyük katkıları olan Tireli hayırseverlerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Duran ayrıca Aşevinden evlerine yemek gelmesini ve gıda kolisi talep eden vatandaşlarımızın bağlı bulundukları mahalle muhtarlarına ve Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne müracaat edebileceklerini de sözlerine ekledi.