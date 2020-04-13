Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tire Belediyesi köylerde yardım dağıttı

Bir yandan yardım kolileri dağıtılırken bir yandan da Tire Belediyesi Aş Evi daha fazla kişiye ulaşarak sıcak aş dağıtımı yapmaya devam ediyor.

13.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:36
Tire Belediyesi köylerde yardım dağıttı

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın talimatıyla sokağa çıkma yasağının ilk günü Tire merkezdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşan ekipler, ikinci gün erzak ve ekmek dağıtımına köylerde devam etti. 9 farklı ekip tarafından ilçede bulunan 66 köyün tamamına hayırsever Tirelilerin de katkılarıyla hazırlanan yardım kolileri ulaştırıldı.

BAŞKAN DURAN " BİZ HİZMETKÂR OLMAK İÇİN BU GÖREVE TALİP OLDUK"

Çok kısa sürede ilçe merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını ifade eden Başkan Duran " Bizler bu makamlara vatandaşımızın hizmetkarı olmak için talip olduk. Allah'a şükürler olsun göreve geldiğimizden bu yana insan odaklı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimizi yürütüyoruz.

ZORLU SÜREÇ BOYUNCA YARDIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Bu zor zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık daha da ulaşmaya, yanlarında olmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu zor sürecin devam edeceğini öngörmekteyiz. Bu yüzden yapılan yardımların da devam etmesi gerekiyor. Erzak kolilerinin hazırlanmasında ve dağıtımında büyük katkıları olan Tireli hayırseverlerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Duran ayrıca Aşevinden evlerine yemek gelmesini ve gıda kolisi talep eden vatandaşlarımızın bağlı bulundukları mahalle muhtarlarına ve Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne müracaat edebileceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Tire Belediyesi, Tire, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu’dan ilk açıklama geldi Haberler
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti Haberler
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü Haberler
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak? Haberler
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak?
Çam’dan Soylu’ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir Haberler
Çam'dan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haberler ›› Güncel ››Tire Belediyesi köylerde yardım dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:20: 7 YAŞINDAKİ KIZ KUMBARASINDA BİRİKEN 532 LİRAYI 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINA BAĞIŞLADI - Haber 10:18: Bayındır Belediyesi Sokak Hayvanlarını da Unutmuyor - Haber 10:18: "Turizmin başkenti" Kovid-19 tedbirleri nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşıyor - Haber 10:17: Adana'da, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirildi - Haber 10:17: (Özel) Taksim'de yasak sonrası Tom Jerry çizgi film gerçek oldu - Haber 10:10: Son dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz - Haber 09:38: Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı - Magazin 09:22: Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı - Haberler