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Tire, çekirgelerden temizleniyor

Tire, çekirgelerden temizleniyorİZMİR'in Tire ilçesindeki Akarca Ovası'nı istila eden çekirgelerle mücadele kapsamında teknik elemanlar gözetiminde ilaçlama yapıldı.

05.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:11

Tire, çekirgelerden temizleniyor

İZMİR'in Tire ilçesindeki Akarca Ovası'nı istila eden çekirgelerle mücadele kapsamında teknik elemanlar gözetiminde ilaçlama yapıldı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, konuyu yakından takip ettiklerini ifade etti. Tire Akarca Ovası'nda popülasyonu artan yerel çekirgeler çiftçinin mahsullerini talan etti. Çiftçiler durumu yetkililere bildirdi. Gelen ihbarın ardından inceleme başlatıldı. Çekirgeler tarafından istila edildiği belirlenen alan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde ilaçlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilaç desteği ile başlatılan mücadele kapsamında, köylülerin de yardımı ile sırt pülverizatörü ve tarla pülverizatörleri ile 8 traktörle ilaçlama yapıldı.

'İŞÇİLER TARAFINDAN GETİRİLMEDİ'

Mücadelenin başladığını belirten İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, söz konusu çekirgenin Suriye'den gelen işçiler tarafından bölgeye getirildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtip yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Tire İlçesi Işıklar Köyü ile Yenioba köylerinin ortak merası olan Akarca Bölgesi'nde tespit edilen çekirge zararlısına karşı 05.05.2020 tarihinde İl ve İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanları ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde Devlet Yardım Mücadelesi kapsamında Bitki Koruma ürünü temin edilerek kimyasal mücadele başlatılmıştır. Konu Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir. Son günlerde basında yer alan haberlerde söz konusu çekirgenin Suriye'den gelen işçiler tarafından bu gölgeye getirdiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bölgede tespit edilen tür yeşil çekirgedir. Bölgemizde zaman zaman lokal olarak zarara neden olan yerli çekirge türlerindendir."

Tire, çekirgelerden temizleniyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Akarca, İzmir, Tire, Güncel, Haber

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