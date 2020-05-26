Tire'de arazi yangını

Yanan alandan yükselen dumanlar İtfaiye araçlarının yanan alana doğru ilerlemesi Çiftçi kadınların konuşması İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Tire'nin Kazantepe Mevkiindeki yangında 15 dönümlük alan yandıİZMİR - Tire'de meydana gelen arazi yangınında 5 dönüm ekili tarım arazisi ve 10...

26.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:46
Yanan alandan yükselen dumanlar
İtfaiye araçlarının yanan alana doğru ilerlemesi
Çiftçi kadınların konuşması
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
Tire'nin Kazantepe Mevkiindeki yangında 15 dönümlük alan yandı
İZMİR - Tire'de meydana gelen arazi yangınında 5 dönüm ekili tarım arazisi ve 10 dönüm makilik alan yandı.
Vatandaşların haber verdiği yangına Tire, Torbalı, Bayındır ve Ödemiş'ten gelen 10 itfaiye aracı ile Tire Orman İşletme Şefliğine ait 2 arazöz müdahale etti.
Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken ekipler yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları başladı. Tire’de arazi yangını

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Tire, Güncel, Haber

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