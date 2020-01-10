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Tire'de Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği

Tire'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, gazetecilerle bir araya geldiTire Öğretmevinde düzenlenen etkinlikte ilçede görev yapan basın emekçilerinin gününü kutlayan Çobanoğlu, "Halkımızın bilgilenmesi ve...

10.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:06Tire'de Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği
'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, gazetecilerle bir araya geldi
Tire Öğretmevinde düzenlenen etkinlikte ilçede görev yapan basın emekçilerinin gününü kutlayan Çobanoğlu, "Halkımızın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi konusunda çaba gösteren, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli katkıları olan basın mensuplarına ilçemiz halkı adına teşekkür eder, basın meslek ilkeleri doğrultusunda görevlerini yürüten başta yerel gazetecilerimiz olmak üzere tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Kününü kutlarım." dedi.
Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da Gölet Restoranda gazetecilerle bir araya geldi.
Başkan Duran burada yaptığı konuşmada, "Gecesini gündüzüne katarak emek harcayan, yerel ve ulusal bazda tarafsız ve doğru haberleri bizlere fedakarca ulaştıran, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel görüşlerini kamuoyu ile paylaşan tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Salih Atakan Duran, Tire, Güncel

Kaynak: AA

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