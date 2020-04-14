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Tire'de dersleri takip edemeyen öğrenciye öğretmenlerden televizyon hediyesi

İzmir'in Tire ilçesinde evlerinde televizyonları olmadığı için TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen öğrenciye, öğretmenleri tarafından televizyon hediye edildi.

14.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:26
Tire'de dersleri takip edemeyen öğrenciye öğretmenlerden televizyon hediyesi
İzmir'in Tire ilçesinde evlerinde televizyonları olmadığı için TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen öğrenciye, öğretmenleri tarafından televizyon hediye edildi.

Tire 80.Yıl Cumhuriyet ilkokulu öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, okulların kapanmasının ardından televizyon olmadığı için uzaktan eğitim programına katılamayan bir öğrenci için çalışma başlattı.
Okul Müdürü Mevlüt Tamer Demirel, yaptığı açıklamada, çocukların okula gidemediği bugünlerde TV üzerinden uzaktan eğitim aldıklarını ancak bazı öğrencilerin bundan da mahrum kaldığını belirtti.
Öğrencilerine televizyon hediye ederek bu sorunu ortadan kaldırdıkları için öğretmenlere teşekkür eden Demirel, "Öğrencimiz TRT EBA TV'ye ulaşamıyordu. Bu da bizi üzüyordu. Öğretmenlerimiz ve hayırseverler sayesinde öğrencimizi sevindirdik." ifadelerini kullandı.
Demirel, ailenin diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için de üzerlerine düşeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Tire, TV, Güncel
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