Tire'de eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'in Tire ilçesinde eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
11.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:52
İzmir 'in Tire ilçesinde eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün olayın ardından gözaltına alınan E.A'nın (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Ödemiş Cezaevine gönderildi.
Tire Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel (61), dün iş yerinin önünde oturduğu sırada eski eşi E.A. tarafından bıçakla yaralanmıştı.
Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Dağyel, hayatını kaybetmişti. E.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
İki kız çocukları bulunan çiftin ocak ayında boşandıkları öğrenilmişti.
Alınan bilgiye göre, dün olayın ardından gözaltına alınan E.A'nın (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Ödemiş Cezaevine gönderildi.
Tire Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel (61), dün iş yerinin önünde oturduğu sırada eski eşi E.A. tarafından bıçakla yaralanmıştı.
Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Dağyel, hayatını kaybetmişti. E.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
İki kız çocukları bulunan çiftin ocak ayında boşandıkları öğrenilmişti.
Kaynak: AA
Manşet
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