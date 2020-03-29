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Tire'de eski muhtarın cinayet zanlısı teslim oldu

İZMİR'in Tire ilçesinde, akaryakıt istasyonunun önünde oturan eski muhtar Nail Soylu'yu (71), tabancayla vurarak öldüren Serdar Girgin (37) jandarmaya teslim oldu.

29.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:42
Tire'de eski muhtarın cinayet zanlısı teslim oldu

İZMİR'in Tire ilçesinde, akaryakıt istasyonunun önünde oturan eski muhtar Nail Soylu'yu (71), tabancayla vurarak öldüren Serdar Girgin (37) jandarmaya teslim oldu. Girgin'in ifadesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Soylu ile husumetli olduğunu söyleyip, "Olay günü alkollüydüm. Akaryakıt istasyonunda oturduğunu görünce korkutmak için ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi.

Tire'nin kırsal Kireli Mahallesi eski Muhtarı evli ve 3 çocuk babası Nail Soylu, dün saat 16.00 sıralarında, akaryakıt istasyonunun önünde oturduğu sırada, otomobille gelen Serdar Girgin'in silahlı saldırısına uğradı. Girgin'in tabancasıyla 4 el ateş etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Soylu, kanlar içinde yere yığıldı. Serdar Girgin otomobiliyle olay yerinden kaçarken, akaryakıt istasyonu çalışanları bir araçla Soylu'yu Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Soylu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Soylu'nun cesedi, savcının hastane morgundaki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılan Serdar Girgin, bugün öğle saatlerinde Tire Jandarma Komutanlığı'na gidip teslim oldu. Girgin, jandarmadaki ifadesinde, Soylu ile aralarında bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle 15 yıldır husumet bulunduğunu belirtip, "Olay günü alkollüydüm. Akaryakıt istasyonunda oturduğunu görünce korkutmak için ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tire, Güncel

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