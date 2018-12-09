Tire'de Ev Yangını

İzmir
'in Tire
ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki Yaşar Duran
'a (70) ait evde öğleden sonra yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın havanın yağışlı olması nedeniyle de kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın sırasında evde olmayan Yaşar Duran, üzüntüyle söndürme çalışmalarını izledi.
Kömür sobasından çıktığı belirlenen yangının ardından tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yaşar Duran,İzmir,Tire
09 Aralık 2018 Pazar 17:51